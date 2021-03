Lockdown für Diebe: So Wenige Verbrechen wie zuletzt 1980

Grenzüberschreitungen kommen laut polizeilicher Kriminalstatistik nur „in sehr seltenen Fällen“ vor. (Symbolfoto: dpa)

WIESBADEN - Die Corona-Pandemie hat in der Kriminalitätsstatistik deutliche Spuren hinterlassen. Sie ist einer der Gründe dafür, dass weniger Straftaten erfasst wurden. Die insgesamt gut 342.000 Fälle waren 22.400 weniger als noch im Jahr zuvor. Das ist der niedrigste Wert seit 1980 und entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Rückgang von 6,1 Prozent. Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) sagte, der Lockdown habe dazu geführt, dass Gelegenheiten zu Straftaten fehlten. Gleichwohl wollte er den Rückgang der Kriminalität nur zum Teil auf die Einschränkungen in Corona-Zeiten zurückführen.

Am deutlichsten sind die Auswirkungen der Corona-Beschränkungen an der Anzahl der Wohnungseinbrüche abzulesen, die im vergangenen Jahr um fast eine Viertel gesunken sind, auch weil viele mittlerweile im Homeoffice arbeiten und Urlaubsreisen wegen der Pandemie nicht wahrgenommen werden konnten.

Mehr Motorräder und Mopeds geklaut

Die Straßenkriminalität war leicht um 3,8 Prozent gesunken. Die hessische Polizei zählte mehr als 56.400 Delikte. Die Corona-Beschränkungen hätten dazu geführt, dass die Straftaten im öffentlichen Raum sanken, heißt es dazu aus dem Innenministerium. Mit Blick auf den Lockdown, den es im vergangenen Jahr über Wochen hinweg gegeben hat, ist es kein Wunder, dass auch Ladendiebstähle, die in diese Kategorie fallen, zurückgegangen waren.

Demgegenüber hatten Diebstähle von Motorrädern und Mopeds um fast 13 Prozent zugelegt, Sachbeschädigungen durch Graffiti gar um 25 Prozent. Und pandemiebedingt hatte die Polizei fast 20.000 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet: zwei Drittel davon, weil Abstandsregeln nicht eingehalten worden waren, weitere 16 Prozent, weil kein Mund-Nasen-Schutz getragen wurde.

So gibt es tatsächlich – der generell gesunkenen Kriminalität zum Trotz – in Pandemie-Zeiten auch besorgniserregende Entwicklungen. Seit 2014 steigt die Zahl häuslicher Gewalt, im vergangenen Jahr sprang sie um fast acht Prozent auf 10.000 Fälle. 80 Prozent der Opfer waren Frauen. Einziger Lichtblick: Möglicherweise ist der statistische Anstieg auf ein geändertes Anzeigeverhalten durch verbesserte Beratungsangebote zurückzuführen.

Polizisten weiter Ziel vieler Angriffe

Seit Jahren gibt es immer mehr Gewalt gegen Polizisten. Doch obwohl im Pandemiejahr 2020 viele Volksfeste ausgefallen und gastronomische Betriebe über längere Zeit hinweg geschlossen waren, waren Polizisten ebenso häufig verbal und körperlich angegriffen worden wie im Jahr davor. Landespolizeipräsident Roland Ullmann nennt diese Entwicklung „bedenklich“. Er erinnert aber an die Randale im Spessartviertel in Dietzenbach oder auf dem Opernplatz in Frankfurt sowie an die Auseinandersetzungen im Dannenröder Forst, wo Bäume gefällt worden waren, weil die Autobahn A 49 durch den Wald gebaut werden soll. Polizisten müssten als „Projektionsfläche für den Frust jeglicher Art herhalten“, so Ullmann.

Die Auseinandersetzungen um den Bau der A 49 führten auch dazu, dass in der Kriminalstatistik für 2020 deutlich mehr politisch motivierte Kriminilität erfasst ist. So fallen Straftaten der Ausbaugegner in die Rubrik „Politisch motivierte Kriminalität von Links“. Ihnen werden 375 Fälle zugeordnet.

Angestiegen sind auch die Verfahren gegen rechte Straftäter, und zwar um 38 Prozent aus 1270 Fälle. Vielfach ging es dabei um strafrechtlich relevante Hasskommentare zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke oder zum Attentat in Hanau. Wegen dieses Attentats zählt die Kriminalstatistik für das vergangene Jahr auch neun politisch rechts motivierte Morde.