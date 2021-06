Lockerungen in Hessen: Keine Maskenpflicht im Unterricht

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Angesichts niedriger Zahlen bei den Neuinfektionen lockert Hessen die Corona-Regeln deutlich. An den Schulen werde die Maskenpflicht im Unterricht entfallen, kündigte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag in Wiesbaden an. Schülerinnen und Schüler müssten nur noch im Gebäude, in den Gängen und bis zum Platz eine Schutzmaske tragen. Hessenweit bleibt die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften erhalten - aber in den Fußgängerzonen wird sie aufgehoben, wie Bouffier erklärte.

Nutzen Sie den Play-Button, um den Stream zu starten. Auch eine Wiedergabe im Vollbildmodus ist möglich. Sollte der Stream nicht funktionieren oder Sie den Stream auf einem SmartTV schauen wollen, finden Sie ihn auch hier auf YouTube.

Verknüpfte Artikel

Auch in Hessen gehen die Corona-Zahlen kontinuierlich zurück. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen pendelte sich im Land zuletzt bei 10 ein. Den höchsten Wert gibt es derzeit im Landkreis Groß-Gerau mit um die 30, im Vogelsbergkreis lag er am Montag bei Null - in den letzten sieben Tagen war dort laut Robert Koch-Institut (RKI) keine Neuinfektion verzeichnet worden. Knapp mehr als die Hälfte der Menschen in Hessen sind mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft worden, rund 30 Prozent sind vollständig geimpft.