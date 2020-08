Lorz: Sechs Prozent der Lehrer fehlen wegen Corona-Risiko

Alexander Lorz (CDU), Kultusminister von Hessen, sitzt in einem Klassenraum. Foto: Andreas Arnold/dpa (Bild: dpa) (Foto: Andreas Arnold/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) rechnet damit, dass im kommenden Schuljahr bis zu sechs Prozent der Lehrer mit Verweis auf ihr besonderes Corona-Risiko für den Unterricht in der Schule ausfallen. Diese Prognose fuße auf den Erfahrungen in anderen Bundesländern, sagte er am Freitag in Wiesbaden. Bei den Schülern gehe er bislang von einer Quote von unter fünf Prozent von Kindern und Jugendlichen aus, die zu einer Corona-Risikogruppe zählen und daher per Attest vom Unterricht in der Schule freigestellt werden. «Wenn Corona nicht wäre, gingen wir sehr entspannt in das neue Schuljahr», sagte Lorz mit Blick auf die Lehrerversorgung.