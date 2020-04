Lorz: Wochen ohne Unterricht nicht versetungsentscheidend

Alexander Lorz (CDU), Bildungsminister von Hessen. Foto: Sven Braun/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Sven Braun/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Zum Start in die hessischen Osterferien unter ungewöhnlichen Bedingungen hat Kultusminister Alexander Lorz (CDU) die Eltern zur Gelassenheit aufgerufen. Die zurückliegenden Wochen ohne regulären Unterricht «werden nicht über Dinge wie Versetzung oder Nicht-Versetzung Ihres Kindes entscheiden», sagte er in einer am Freitag veröffentlichten Videobotschaft.

Die Aufgaben, die von den Lehrern an die Klassen geschickt werden, seien hauptsächlich ein Angebot, um die Schüler zuhause sinnvoll zu beschäftigen. Das Land erwarte nicht, dass die Eltern «als Ersatzlehrer» das nachholen, was die Schulen sonst im Unterricht leisteten.

An die Lehrer gerichtet sagte Lorz: «Ich weiß, dass viele von Ihnen Neuland betreten was die Nutzung digitaler Unterrichtsmedien angeht.» Aber er sei überzeugt davon, dass die Lehrer von den derzeitigen Erfahrungen nach dem Ende der Corona-Krise erheblich profitieren können, wenn der Digitalisierungsprozess an den Schulen fortschreite.

An Hessens Schulen findet seit Mitte März kein Unterricht statt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Für Kinder berufstätiger Eltern aus bestimmten Berufsgruppen gibt es eine Notbetreuung. Zu den Berufen zählen etwa Ärzte, Richter oder Polizisten. Die Notbetreuung läuft in den Ferien weiter und wird dann für Kinder berufstätiger Eltern aus dem Gesundheitswesen ausgeweitet.

In der Woche nach den Osterfeiertagen will Hessen entscheiden, ob die Schulen nach den Osterferien wieder öffnen können. Der erste Schultag nach den Ferien wäre Montag, der 20. April.