Lübcke-Ausschuss vernimmt Ex-Verfassungsschützer Temme

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Im Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags zum Mordfall Walter Lübcke soll am Mittwoch (09.30 Uhr) unter anderem der ehemalige Verfassungsschützer Andreas Temme vernommen werden. Dieser hatte sich seinerzeit dienstlich mit dem Lübcke-Mörder Stephan Ernst beschäftigt. In den Fokus war Temme im Rahmen der Mordermittlungen gegen die Terrorzelle „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) geraten. Temme war vor Ort, als das NSU-Opfer Halit Yozgat 2006 in Kassel umgebracht wurde - nach eigener Aussage aus privaten Gründen. Zudem sind am Mittwoch zwei Mitarbeiterinnen des Landesverfassungsschutzes als Zeuginnen geladen.

Es ist die 32. Sitzung des Untersuchungsausschusses, der die Rolle der hessischen Sicherheitsbehörden im Mordfall Walter Lübcke aufarbeiten soll. Der CDU-Politiker wurde 2019 erschossen, das Oberlandesgericht Frankfurt verurteilte Stephan Ernst wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass dieser den Politiker aus rechtsextremen Motiven erschossen hat.

© dpa-infocom, dpa:220719-99-81476/2