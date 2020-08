Lübcke-Prozess: Angeklagter antwortet auf weitere Fragen

Stephan Ernst (r.) mit seinem Anwalt im Oberlandesgericht Frankfurt. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters Pool/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters Pool/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main - Im Prozess um den gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke antwortet der mutmaßliche Täter Stephan Ernst am heutigen Montag auf weitere Fragen des Gerichts und anderer Prozessbeteiligter. Der 46-Jährige hatte am vergangenen Mittwoch in einer von seinem Verteidiger verlesenen Einlassung vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt die Tat gestanden. Demnach war er der Schütze. Gleichzeitig belastete Ernst den wegen Beihilfe angeklagten Markus H., der ebenfalls am Tatort gewesen sei und eine entscheidende Rolle gespielt habe. H. habe ihn radikalisiert, aufgehetzt und Lübcke als Ziel ins Spiel gebracht.

Heute soll es zunächst auf Fragen des Gerichts über eine Bürgerversammlung gehen, auf der die beiden Männer erstmals auf Lübcke aufmerksam wurden. Bei der Diskussion um den Bau einer Flüchtlingsunterkunft hatte sich Lübcke klar für die Aufnahme geflüchteter Menschen positioniert. Der CDU-Politiker hatte danach Droh- und Hassbotschaften erhalten. Dabei spielte auch ein Video eine Rolle, das laut einem früheren Geständnis Ernsts von Markus H. online gestellt worden sein soll.