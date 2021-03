Lübcke-Untersuchungsausschuss tagt erstmals öffentlich

Eine Figur der blinden Justitia. Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden - Der Untersuchungsausschuss zum Mordfall Lübcke im hessischen Landtag wird am heutigen Mittwoch erstmals öffentlich mögliche Behördenpannen untersuchen. Das Gremium wolle in Wiesbaden vor der Zeugenbefragung Sachverständige zur rechtsextremen Szene in Nordhessen anhören, sagte der Ausschussvorsitzende Christian Heinz (CDU). Zu den am Mittwoch geladenen Fachleuten zählen demnach der Journalist Joachim Tornau aus Kassel, der Extremismusforscher Rudolf van Hüllen aus Krefeld und Kirsten Neumann vom Mobilen Beratungsteam gegen Rassismus und Rechtsextremismus für demokratische Kultur in Hessen (MBT Hessen).

Der Untersuchungsausschuss soll die Rolle der hessischen Sicherheitsbehörden im Mordfall Walter Lübcke aufarbeiten. Der Kasseler Regierungspräsident war 2019 getötet worden. Das Oberlandesgericht Frankfurt verurteilte Stephan Ernst Ende Januar 2021 zu lebenslanger Haft. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Deutsche den CDU-Politiker erschoss. Die Motive: Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Mittlerweile haben sämtliche Verfahrensbeteiligte Revision gegen das Urteil eingelegt.

