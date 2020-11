Mann soll Ehefrau mit Beil getötet haben: Prozess beginnt

Ein Modell der Justitia steht auf einem Tisch. Foto: Volker Hartmann/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Volker Hartmann/dpa/Symbolbild)

Gießen - Wegen Mordes an seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau steht ein 35 Jahre alter Mann von heute an (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Gießen. Der Syrer soll die 36-Jährige im vergangenen Mai in deren Wohnung in Alsfeld (Vogelsbergkreis) mit einem Gipserbeil erschlagen haben - im Beisein der drei Kinder. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Mord aus niedrigen Beweggründen vor. Hintergrund für die Tat war demnach, dass er die Trennung nicht habe akzeptieren wollen. Derzeit gehe man von der vollen Schuldfähigkeit des 35-Jährigen aus, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.