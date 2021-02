Mann will Auto verkaufen und wird mit Schusswaffe bedroht

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Illustration (Bild: dpa) (Foto: Carsten Rehder/dpa/Illustration)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Korbach - Ein 23-Jähriger wollte sein Auto verkaufen - und ist dabei von einem vermeintlichen Kaufinteressenten mit einer Schusswaffe bedroht und bestohlen worden. Der junge Mann hatte sein Auto auf einem Onlineportal angeboten und wollte den Verkauf am Dienstag mit dem Interessenten auf einem Parkplatz in Korbach (Kreis Waldeck-Frankenberg) abwickeln, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Auf dem Parkplatz traf er demnach auf vier Männer, die den Wagen Probe fahren wollten. Der 23-Jährige habe auf dem Rücksitz Platz genommen, als der neben ihm sitzende Mann eine Schusswaffe auf ihn richtete und ihn aufforderte, ruhig zu bleiben. Als das Auto halten musste, konnte der junge Mann aus dem Auto springen und weglaufen. Er blieb unverletzt. Die Täter setzten nach Angaben der Polizei die Fahrt in dem Wagen fort. Die Polizei sucht nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:210217-99-472602/2