Maskenpflicht entfällt in Hessen weitgehend

Ein Hinweisschild mit der Aufschrift "Zutritt nur mit FFP2-Maske" steht zusammen mit Desinfektionsmittel in einem Haushaltswarenladen. (Foto: dpa/Tobias Hase)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat die Hessen aufgefordert, verantwortungsvoll mit dem Wegfall von vielen Corona-Regeln umzugehen. "Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Das Coronavirus wird uns auch noch weiter beschäftigen", sagte der Regierungschef am Montag in Wiesbaden. Die neuen Regeln, die ab Samstag, 2. April, gelten werden, bedeuteten mehr Freiheiten, aber damit auch mehr Eigenverantwortung.

Ab dem Wochenende ermöglicht das Bundesinfektionsschutzgesetz nur noch Corona-Basisschutzmaßnahmen. Für die meisten Übergangsregeln, die seit dem 19. März in Hessen gelten, gebe es dann keine Rechtsgrundlage mehr, erklärte der Ministerpräsident. Die Basisschutzmaßnahmen sehen eine Maskenpflicht und Testvorgaben nur noch in eng begrenzten Bereichen vor. "Die Schutzmaßnahmen, die das Bundesgesetz noch ermöglicht, nutzen wir bestmöglich aus."

Masken blieben das beste Mittel, um die Zahl der Neuinfektionen zu verringern, erklärte Bouffier. Gerade in Innenräumen sei es weiter sinnvoll, bei Begegnungen eine Maske zu tragen und sich vorher zu testen. Das gelte ganz besonders, wenn man ältere oder vorerkrankte Personen trifft, die bei einer Infektion mit einem schweren Verlauf rechnen müssen. Auch das regelmäßige Lüften von Innenräumen bleibe eine einfache und effektive Maßnahme, um die Ansteckungsgefahr zu verringern. "Wir empfehlen dringlich, dass die Bürgerinnen und Bürger weiterhin die Maske tragen", betonte Bouffier. Sie sei neben der Impfung der beste Schutz sowohl für einen selbst als auch für andere.

Verknüpfte Artikel

Lesen Sie auch: Bleibt in manchen Supermärkten Maskenpflicht bestehen?

Die im Bundesgesetz beschriebenen Hotspot-Regelungen seien nach Auffassung der Landesregierung derzeit nicht umsetzbar, erklärte Bouffier. Die Vorgaben seien so hoch und diffus, dass sie faktisch ins Leere laufen. Eine rechtssichere Regelung sei nicht möglich. Für die Länder gäbe es durch das neue Infektionsschutzgesetz keine Handhabe mehr, um kurzfristig auf eine neue Corona-Situation zu reagieren. "Wir hoffen, dass sich das nicht böse rächt", sagte Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne)

Auch wenn die Testpflicht in verschiedenen Bereichen wegfällt, soll bis Ende April unter anderem an Schulen weiterhin dreimal die Woche getestet werden. Auch in Krankenhäusern soll es weiterhin regelmäßige Testungen geben.

Die Pressekonferenz können Sie hier im Re-Live sehen: