Maskenverweigerung und Hitlergruß: Polizei nimmt Mann fest

Frankfurt - Die Polizei hat einen Mann am Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen, nachdem er sich geweigert hatte, eine Maske zu tragen und den Hitlergruß gerufen hatte. Die Polizisten sprachen den 32-Jährigen auf den fehlenden Mund-Nasenschutz an, woraufhin dieser die Beamten mit „Heil Hitler“ und „Sieg Heil“ anschrie, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er wurde daraufhin in der Nacht zum Sonntag auf eine Polizeiwache gebracht.

Dort stellten die Beamten den Angaben nach 1,2 Promille bei dem Festgenommenen fest. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organe eingeleitet. Nach der Aufnahme seiner Personalien sei der Mann wieder entlassen worden.

