Mittwoch, 22.04.2020 - 04:45
5 min
Medienwissenschaftler: „Ist Kritik ein Selbstzweck?“
Von Stefan Schröder
Chefredakteur VRM
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Zur Person
Professor Gregor Daschmann, Jahrgang 1962, ist Dekan des Fachbereichs Sozialwissenschaften und Medien sowie Professor für Medienwirkung am Institut für Publizistik an der Universität Mainz. Nach dem Studium der Publizistik, Politik und Psychologie arbeitete Daschmann für den Hörfunk und das ZDF.
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