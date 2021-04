Mehr als 1800 neue Corona-Infektionen in Hessen

Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild)

Frankfurt/Berlin - Die Zahl neuer Corona-Infektionen in Hessen ist binnen eines Tages um mehr als 1800 gestiegen. Das Berliner Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag (Stand 3.08 Uhr) 1879 neue Fälle. Insgesamt wurden in Hessen seit Beginn der Pandemie 219 484 Infektionen nachgewiesen. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona starben, erhöhte sich um 17 Todesfälle auf 6338.

Die landesweite Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, sank unter die 140-er Marke und lag bei 138,1. Der Inzidenzwert ging auch in den Regionen mit den bisherigen Höchstwerten zurück: Die Stadt Offenbach, die am Mittwoch noch einen Wert von 259,4 verzeichnet hatte, hatte eine Inzidenz von 253,3, im Landkreis Hersfeld-Rotenburg sank der Wert von 258,5 am Mittwoch auf 253,5 am Donnerstag.

Der Kreis Hersfeld-Rotenburg verschärfte am Donnerstag seine Corona-Regeln. Unter anderen wurde eine nächtliche Ausgangsbeschränkung in der Zeit zwischen 21.00 und 5.00 Uhr verhängt, wie die Kommune mitteilte. Sporthallen und Sportplätze wurden wieder komplett gesperrt.



Auf den Intensivstationen hessischer Krankenhäuser lagen nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) 353 Covid-19-Patienten, 170 von ihnen wurden beatmet (Stand 12.19 Uhr). 1725 von 1962 verfügbaren Intensivbetten waren belegt, auch von Menschen mit anderen Krankheiten.

Im Kampf gegen das Virus wurden dem RKI zufolge bis einschließlich Mittwoch in Hessen 1 043 671 Impfdosen verabreicht. 712 590 Menschen bekamen eine Erstimpfung, die Impfquote lag bei 11,3 Prozent. 331 081 Menschen haben den Zahlen zufolge schon die Zweitimpfung bekommen.

