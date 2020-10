Mehr als 330 neue Corona-Infektionen in Hessen

Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden - Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Hessen ist weiter gestiegen. Innerhalb eines Tages wurde das Virus bei 336 weiteren Menschen nachgewiesen, wie das Sozialministerium am Montag (Stand 0.00 Uhr) mitteilte. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus gestorbenen Menschen erhöhte sich um 3 auf 576. Seit Beginn der Pandemie wurden 25 776 Corona-Fälle in Hessen registriert.

Die Stadt Offenbach führte weiterhin die Liste der Kommunen mit mehr als 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (Inzidenz) an: Der Wert lag bei 119,4. In Frankfurt lag die Inzidenz bei 117,9 und in Kassel bei 107,1. Damit war die höchste Eskalationsstufe des Landes Hessen deutlich überschritten.

Den kritischen Wert von 50 überschreiten weiter auch der Kreis Groß-Gerau (85,1), der Main-Taunus-Kreis (67,0), der Hochtaunuskreis (65,4), die Stadt Wiesbaden (68,2), der Landkreis Marburg-Biedenkopf (69,4 sowie der Kreis Bergstraße (57,3). Der Kreis Offenbach lag mit einer Inzidenz von 60,4 ebenfalls über der Schwelle.