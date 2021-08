Mehr als 400 neue Corona-Fälle: Inzidenz steigt

Die Testflüssigkeit eines Corona-Schnelltests wird ausgewertet. Foto: Soeren Stache/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Soeren Stache/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden/Berlin - Binnen eines Tages sind in Hessen 415 neue Corona-Infektionen registriert worden. Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner lag bei 24 nach 22,1 am Dienstag, wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts vom Mittwoch (Stand 3.14 Uhr) hervorgeht. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurden nicht registriert. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Hessen 296.947 Menschen infiziert. 7597 starben an oder mit dem Erreger.

Auf den Intensivstationen der hessischen Krankenhäuser lagen nach Daten des Divi-Registers vom Mittwoch 47 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. 18 von ihnen mussten beatmet werden (Stand 6.19 Uhr). Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

In Hessen gelten seit Ende Juli deutlich entschärfte Corona-Regeln, wenn die Inzidenz in den einzelnen Kommunen den Wert von 35 nicht übersteigt. In den Kommunen Mai-Taunus-Kreis, Frankfurt und Stadt Offenbach lag der Wert am Mittwoch darüber. In Hessen sollen die aktuellen Corona-Regelungen laut Bouffier bis zum 19. August in Kraft bleiben. Die Landesregierung werde in der kommenden Woche in einer Sitzung des Corona-Kabinetts über die Ergebnisse der Bund-Länder-Konferenz vom Dienstag beraten und die entsprechenden Beschlüsse für Hessen umsetzen.

© dpa-infocom, dpa:210811-99-799568/3