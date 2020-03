Mehr Bürgermeisterwahlen wegen Corona-Krise verschoben

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Wegen der Corona-Pandemie werden in Hessen deutlich mehr Bürgermeisterwahlen verschoben als zunächst vom Innenministerium angegeben. Laut einer aktualisierten Liste vom Freitag sind 49 Kommunen betroffen. Dort darf frühestens am 1. November gewählt werden. Die Abstimmungen waren ursprünglich an Sonntagen zwischen dem 26. April und 25. Oktober geplant. Das Ministerium hatte zunächst von 36 verschobenen Wahlen berichtet.

Nach den Worten von Innenminister Peter Beuth (CDU) könnten sich Menschen bei einer Wahl auch über Gegenstände anstecken, die für eine Abstimmung zwingend notwendig seien. «Landesweit hoffen wir im November zudem auf eine deutlich höhere Wahlbeteiligung. Diese wäre in den kommenden Monaten aufgrund des Coronavirus nicht zu erwarten», hatte er erklärt. Der Landtag hatte am Dienstag ein entsprechendes Gesetz zur Verschiebung der Wahlen verabschiedet.