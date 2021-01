Mehr Geld für Radverkehr in Hessen

Radfahrer fahren auf einem Radweg. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - In den Radverkehr in Hessen fließt mehr Geld. Wie Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Montag in Wiesbaden mitteilte, stehen zusätzlich 43 Millionen Euro bis 2023 aus dem Sonderprogramm «Stadt und Land» der Bundesregierung für die Radinfrastruktur zur Verfügung. Hessens Kommunen seien bereits vor dem offiziellen Start über das neue Programm und die Fördermöglichkeiten informiert worden.

«Es ist gut, dass der Bund jetzt auch Mittel bereitstellt, die zu den auch weiterhin zur Verfügung stehenden 23,5 Millionen Euro Landesmitteln pro Jahr hinzukommen», erklärte der Minister. Aus dem Landeshaushalt würden 70,5 Millionen Euro bis zum Jahr 2023 für kommunale Maßnahmen für den Rad- und Fußgängerverkehr bereitgestellt.

