Mehr Geld für Sanierung von Hessens Landesstraßen

Wiesbaden - Hessens Landesregierung stockt die Mittel für die Sanierung der Landesstraßen kräftig auf. Die seit 2016 laufende Sanierungsoffensive werde bis ins Jahr 2025 fortgesetzt, kündigte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) in Wiesbaden an. Damit würden auch die Investitionen in den Erhalt der Landesstraßen und Brücken in Hessen deutlich erhöht.

Das Land werde in den kommenden Jahren weitere 325 Millionen Euro für die Vorhaben in die Hand nehmen, erklärte der Verkehrsminister. Das Finanzvolumen der gesamten Sanierungsoffensive für die Jahre 2016 bis 2025 beläuft sich nach Angaben Al-Wazirs inzwischen auf ein Budget von 930 Millionen Euro.

Das Motto der Verantwortlichen in Hessen laute weiter «Erhalt vor Neubau», betonte der Verkehrsminister. Das Landesprogramm sei transparent und gebe den Städten und Gemeinden die notwendige Planungssicherheit. Um flexibel auf sich ändernde Straßenverhältnisse reagieren zu können, sei bei den Plänen des Landes auch ein finanzieller Puffer eingebaut worden.

Die Details und konkreten Vorhaben der fortgeschriebenen Sanierungsoffensive für die hessischen Landesstraßen will der Verkehrsminister an diesem Donnerstag (12.00 Uhr) in Wiesbaden vorstellen.