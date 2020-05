Mehr Mittel für Radverkehr in Hessen

Jetzt teilen:

Wiesbaden - In Hessen sollen bis zum Jahr 2024 insgesamt 244 Millionen Euro in die Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs investiert werden. Die Corona-Pandemie habe die Wirtschaft im Land hart getroffen, erklärte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) in Wiesbaden. Umso wichtiger sei es, dass das Land weiter in die Infrastruktur investiere und damit nicht nur den Radverkehr stärke, sondern auch die Wirtschaft stütze.

Zwischen 2014 und 2019 seien für den Bau von Radwegen an Landes- und Bundesstraßen sowie für die Förderung der Nahmobilität in Städten und Gemeinden insgesamt 111 Millionen Euro ausgegeben worden, teilte der Verkehrsminister mit. In den kommenden Jahren sollen alleine Landesmittel in Höhe von 176,5 Millionen Euro an Bau- und Fördermitteln zur Verfügung stehen. Hinzu kämen weitere 67,5 Millionen Euro an Bundesmitteln für Radwege an Bundesstraßen, die verbaut werden sollen.

Einzelheiten zu den Plänen will Al-Wazir am Montagvormittag in Wiesbaden zusammen mit dem Präsidenten der Verkehrsbehörde Hessen Mobil, Gerd Riegelhuth, sowie Experten aus Kommunen präsentieren.