Mehr Schutz für Walter-Lübcke-Schule nach Drohmail

Kassel - Nach dem Eingang einer Drohmail erhält die Walter-Lübcke-Schule im nordhessischen Wolfhagen Videoüberwachung. Dies sei bei einem Gespräch mit der Polizei und der Schule vereinbart worden, sagte ein Sprecher des Landkreises Kassel am Dienstag. Beim Landeskriminalamt (LKA) sei zudem eine Gefährdungsanalyse in Auftrag gegeben worden, die prüfen solle, ob es sinnvolle Möglichkeiten gebe, die Schule zu sichern. Die Schule trägt ihren Namen im Andenken an den aus rechtsextremistischen Motiven ermordeten Regierungspräsidenten Walter Lübcke.

Vor dem Urteil in dem Fall am vergangenen Donnerstag am Oberlandesgericht Frankfurt hatten Schüler der Schule eine Mahnwache abgehalten und unter anderem eine härtere Strafverfolgung rechtsextremer Gewalt gefordert. Am Tag darauf ging eine Drohmail ein. Die Polizei erklärte, es gebe Hinweise auf eine politische Motivation und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

© dpa-infocom, dpa:210202-99-270972/2