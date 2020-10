Mehr Überholverbote für Lastwagen auf Hessens Autobahnen

Ein Verkehrszeichen zum zeitlich begrenzten Überholverbot für LKW auf der Autobahn. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbol (Bild: dpa) (Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbol)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Hessen weitet die Lkw-Überholverbote auf den Autobahnen im Land deutlich aus. Die neuen Regelungen gelten vor allem an Steigungs- und Gefällstrecken sowie Abschnitten, bei denen es viele Unfälle gegeben habe, teilte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Dienstag in Wiesbaden mit. Damit gelte nun auf 570 der rund 1000 Autobahnkilometer in Hessen ein dauerhaftes oder verkehrsabhängiges Überholverbot für Lastwagen ab 3,5 Tonnen.

«Störungen führen zu Staus, und Staus führen zu unnötigen Belastungen und sogar zu Unfällen», erklärte der Minister die Maßnahme mit Verweis auf den zunehmenden Schwerlastverkehr. «Unser Ziel ist ein flüssiger und sicherer Autoverkehr.» Bislang waren in Hessen 480 Autobahnkilometer mit Überholverboten für Lkw belegt, 280 Kilometer davon verkehrsabhängig.

Die neuen Abschnitte liegen nach Angaben des Verkehrsministeriums an der A4 (Kirchheimer Dreieck bis Bad Hersfeld), der A5 (Hattenbacher Dreieck bis Reiskirchener Dreieck) sowie auf den Autobahnen A45, A60, A66, A67 und der A661. Weitere Abschnitte mit Lkw-Überholverboten sollen auf der A7, der A45 und der A480 mit einer Gesamtlänge von 40 Kilometern nach dem Ende aktueller Baumaßnahmen folgen.