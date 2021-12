Mehrere Demos gegen Corona-Maßnahmen in Hessen

Demonstration in der Innenstadt gegen die derzeit geltenden Maßnahmen zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Fulda/Wiesbaden - In verschiedenen Städten in Hessen hat es am Montagabend Kundgebungen, Demonstrationen oder «Spaziergänge» gegen Corona-Maßnahmen gegeben. In Fulda seien rund 1000 Menschen bei einem sogenannten Montagsspaziergang durch die Stadt gezogen, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. Alles sei friedlich verlaufen. Die Polizei habe die Personen begleitet und immer wieder auf die geltenden Corona-Regeln wie Abstand und Maske hingewiesen.

«Es verläuft alles sehr friedlich», sagte auch der Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen in Wiesbaden. Ob in Limburg, in Bad Homburg, Eschborn oder in Bad Schwalbach - es seien bislang jeweils Gruppen von 15 bis 100 Personen unterwegs. Einige Versammlungen seien angemeldet gewesen, andere nicht.

In Kassel gebe es eine Veranstaltung, die friedlich verlaufe, sagte der Sprecher des dortigen Polizeipräsidiums. Angaben zu Teilnehmerzahlen konnte er keine machen. Die Polizei sei vor Ort. In Frankfurt sprach die Polizei zunächst von mehreren kleineren Gruppen in der Stadt. Eine größere Demonstration gebe es nicht, sagte ein Sprecher.

Das Polizeipräsidium Gießen berichtete von mehreren Ansammlungen von Personen etwa in Gießen, Marburg, Wetzlar und Bad Nauheim. Es sei soweit alles friedlich gewesen. Es wurden aber Verstöße gegen das Versammlungsrecht und die Einhaltung der Corona-Hygienevorschriften registriert, wie ein Sprecher sagte.

© dpa-infocom, dpa:211227-99-518595/2