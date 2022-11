Mehrheit für Abwahl von Feldmann zeichnet sich ab

Peter Feldmann, SPD-Oberbürgermeister von Frankfurt am Main, gibt in einem Sitzungssaal im Römer ein Pressestatement ab. (© Boris Roessler/dpa)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - - Beim Bürgerentscheid über die Abwahl des Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann zeichnet sich eine eindeutige Mehrheit gegen den SPD-Politiker ab. Allerdings war nach Auszählung von etwa drei Vierteln der Stimmbezirke am Sonntag noch unklar, ob auch die zweite Bedingung für eine Abwahl erfüllt wird. Nötig sind die Ja-Stimmen von 152.455 aller Stimmberechtigten, erst dann wäre Feldmann abgewählt.

Nach den vorläufigen Zwischenergebnissen, die die Stadt am Abend im Internet veröffentlichte, stimmten in drei Vierteln der Stimmbezirke gut 94 Prozent für die Abwahl Feldmanns, was mehr als 136.000 Ja-Stimmen entspricht. Am Sonntag hatten mehr als eine halbe Million Frankfurterinnen und Frankfurter die Möglichkeit, über die Abwahl des Rathauschefs zu entscheiden.

Der Oberbürgermeister steht seit vielen Monaten unter Druck. Zudem leistete sich der 64-Jährige wiederholt Ausrutscher und verspielte Sympathien. Derzeit sitzt er wegen Korruptionsverdachts auf der Anklagebank des Frankfurter Landgerichts. Dabei geht es um seine engen Beziehungen zur Arbeiterwohlfahrt (Awo). Feldmann weist die Vorwürfe zurück.