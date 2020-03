„Meilenstein“: Mehr Coronatests durch Pool-Lösung

Covid-19-Tests werden in einer Krankenstation auf einem Rollwagen zum Patienten gebracht. (Symbolfoto: dpa)

RHEIN-MAIN - Durch das Pool-Testen von Coronavirus-Proben kann die Testkapazität weltweit um ein Vielfaches erhöht werden. Diesen Durchbruch meldete die Universitätsklinik Frankfurt am Montagnachmittag in einer Pressemitteilung. So sei es Forschern des Blutspendedienstes des Deutschen Roten Kreuzes in Frankfurt um Prof. Erhard Seifried und dem Institut für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt um Prof. Sandra Ciesek gelungen, ein Verfahren zu entwickeln, das es ermöglicht, die Testkapazitäten zum Nachweis von SARS-CoV-2 ab sofort weltweit erheblich zu erhöhen.

„Damit wird es möglich, die von allen Wissenschaftlern und auch Politikern geforderte Ausweitung der Testung in weitere Bevölkerungsgruppen auch bei den begrenzten Testkit-Ressourcen früher umzusetzen, als bisher angenommen wurde“, sagt Seifried. Allein in Deutschland lasse sich die aktuelle Anzahl von zirka 40.000 Untersuchungen pro Tag umgehend auf 200.000 bis 400.000 Untersuchungen steigern, ohne die hohe Qualität der Diagnostik zu reduzieren.

Bei dem neuen Ansatz werden Laborproben in einer Pufferlösung zusammengeführt und anschließend mit dem PCR-Verfahren (Polymerase-Kettenreaktionsverfahren, direkter Genomnachweis von SARS-CoV-2) getestet. Bei einem negativen Ergebnis haben sämtliche darin enthaltenen Proben ein zuverlässig negatives Ergebnis. Bei einem positiven Mini-Pool-Befund wird hingegen eine Einzeltestung in zuvor angefertigten Rückstellproben durchgeführt. Die positive Probe kann dann innerhalb von vier Stunden identifiziert werden. Die Ergebnisse bei der Pool-Lösung seien von derselben Qualität wie bei den Einzeltestungen, heißt es in der Pressemitteilung. Allerdings ermöglicht die Pool-Testung eine viel größere Zahl an Tests durch die Bündelung des Verfahrens.

Zum Patent angemeldet

„Auf der Basis dieser Laborergebnisse können insbesondere große Kohorten und Untersuchungen bei asymptomatischen Menschen durchgeführt werden, wobei dadurch eine massive Einsparung insbesondere von Testkits möglich ist“, so Ciesek. Die Forschergruppe ist aktuell dabei, die Möglichkeit zu analysieren, die Pools weiter zu vergrößern. „Die Ergebnisse stimmen optimistisch, dass das Verfahren bei globaler Etablierung sehr schnell eine bessere Auskunft über die Zahl tatsächlich infizierter Menschen ermöglichen wird“, erklärt Prof. Michael Schmidt vom Blutspendedienst.

Die Rechte an der in den USA und in Europa zum Patent angemeldeten Erfindung werden gemeinschaftlich von der Goethe-Universität und dem DRK-Blutspendedienst gehalten. Über die Wissenstransfergesellschaft der Goethe-Universität, Innovectis, kann die Technologie umgehend anderen interessierten Einrichtungen zugänglich gemacht werden.

Die Präsidentin der Goethe-Universität, Prof. Birgitta Wolff, bezeichnete das neue Analyseverfahren als „Meilenstein“: „Je mehr Menschen zuverlässig auf SARS-CoV-2 getestet werden können, umso schneller lässt sich die Pandemie eindämmen.“ Auch Seifried ist optimistisch: „Mit der neuen Methode kann Deutschland den globalen Kampf gegen SARS-CoV-2 auf ein neues Level anheben.“

