Michael Boddenberg wird Finanzminister in Hessen

Michael Boddenberg, hier bei einem Interview mit unserer Zeitung, wird neuer Finanzminister in Hessen.

WIESBADEN - Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Michael Boddenberg, wird neuer hessischer Finanzminister. Der Chef der CDU-Landtagsfraktion übernimmt in der Corona-Krise die Nachfolge des verstorbenen Thomas Schäfer. Das wurde der VRM aus dem Fraktionsvorstand bestätigt.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will dem 60-jährigen Frankfurter noch am Dienstag die Ernennungsurkunde überreichen. Der Regierungschef hatte am Montag angekündigt, wegen der finanziellen Folgen der Corona-Krise rasch einen Nachfolger Schäfers zu ernennen. Der Landtag wird am Freitag zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um Boddenberg im neuen Amt zu bestätigen.

Boddenberg, der als enger Vertrauter Bouffiers gilt, führt die Fraktion seit 2014. Von 2009 bis 2014 war er hessischer Minister für Bundesangelegenheiten in der Staatskanzlei.

Der 54-jährige Schäfer hatte sich am Samstag das Leben genommen.