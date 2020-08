2 min

Millionen gegen Schlaglöcher

7200 Kilometer Landesstraßen gibt es in Hessen. Viele sind in einem schlechten Zustand, Schlagloch reiht sich an Schlagloch. Jetzt investiert das Land zusätzliche Millionen, um die Schäden zu beseitigen.

Von Christian Stang Reporter Politikredaktion Wiesbaden