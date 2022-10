Minister Beuth will nicht erneut für Landtag kandidieren

Jetzt teilen:

Wiesbaden (dpa/lhe) - - Innenminister Peter Beuth (CDU) will bei der kommenden Landtagswahl 2023 nicht mehr für ein Mandat im Landesparlament kandidieren. Das erklärte er in einem Schreiben an den CDU-Kreisverband Rheingau-Taunus. Nach mehr als zwei Jahrzehnten als Abgeordneter sei es an der Zeit, einem neuen Kandidaten die Gelegenheit zu geben, „eigene Ideen einzubringen und eigene Impulse zu setzen“, heißt es darin. Zuvor hatten am Montag mehrere Medien über Beuths Ankündigung berichtet. Beuth sitzt seit 1999 im Landtag.