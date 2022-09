Minister Lorz stellt Neuerungen zum Schuljahr 2022/2023 vor

Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU). (Bild: dpa) (Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Wenige Tage vor dem Start ins neue Schuljahr will Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) heute in Wiesbaden über aktuelle Zahlen und Neuerungen informieren. Zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus soll es nach den Sommerferien ab kommenden Montag zwei Präventionswochen an den Schulen geben. Während dieser Zeit bekommen alle Schülerinnen und Schüler pro Woche drei Antigen-Selbsttests für freiwillige Tests zu Hause angeboten.

Alle Kinder und Jugendlichen hatten außerdem vor den Ferien von den Schulen fünf dieser Tests zum Mitnehmen bekommen, um sich in den letzten Tagen der Ferien und am Morgen des ersten Schultags freiwillig zu Hause testen zu können.

Im vergangenen Schuljahr 2021/2022 war die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler um rund 1500 auf 761.500 angewachsen. Die Zahl der Erstklässlerinnen und Erstklässler war um rund 1700 auf 57.300 gestiegen. In Hessen gibt es insgesamt gut 1800 öffentliche Schulen, die Zahl der Lehrerstellen betrug zuletzt 55.540.

