Minister ruft wegen Krieg zu Schweigeminute in Schulen auf

Wiesbaden - Kultusminister Alexander Lorz (CDU) hat wegen des Krieges in der Ukraine für Mittwoch zu einer Schweigeminute in den hessischen Schulen aufgerufen. Die Schüler seien durch den russischen Angriff auf die Ukraine mit einem Thema konfrontiert, das bislang in der Regel nicht zu ihrer unmittelbaren Lebenswirklichkeit gehört habe, sagte Lorz am Dienstag in Wiesbaden. Zugleich hätten in den vergangenen Tagen auch viele junge Menschen in ganz Europa ihre Solidarität mit der Ukraine und allen Opfern des dortigen Krieges gezeigt.

„Als Ausdruck unserer Anteilnahme und unseres Mitgefühls mit dem ukrainischen Volk und allen, die unter dem Krieg zu leiden haben, rufe ich die Schulen in Hessen für Mittwoch, 11 Uhr, zur Teilnahme an einer Schweigeminute auf und ermutige die Schulgemeinden zu einem gemeinsamen Bekenntnis für Frieden und Freiheit“, sagte der Kultusminister. „Unsere Schulen sind Orte der Toleranz und Weltoffenheit.“

Besonders Kinder und Jugendliche bräuchten nun Unterstützung und Begleitung, weil der Krieg bei ihnen Ängste und Sorgen hervorrufe, betonte Lorz. Gefordert seien deshalb die Erwachsenen - an erster Stelle Eltern, aber auch die Lehrkräfte. Die Pädagogen in den Schulen verfügten über die notwendige Sensibilität und Kompetenz, ein solch emotional belastendes Thema sachlich in Gesprächen und im Unterricht aufzugreifen.

