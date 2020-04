Minister Spahn zu Corona-Gesprächen in Hessen

Jens Spahn (CDU) spricht auf einer Pressekonferenz. Foto: Annegret Hilse/Reuters Pool/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Annegret Hilse/Reuters Pool/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) besucht heute zusammen mit Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Sozialminister Kai Klose (Grüne) das Uniklinikum Gießen und Marburg. Dort sind Gespräche mit Medizinstudenten, Ärzten und Pflegepersonal über die aktuelle Lage im Gesundheitswesen geplant. Auch der Chef des Bundeskanzleramts, Helge Braun, nimmt der Hessischen Staatskanzlei zufolge am Treffen teil.

Spahn kommt am Dienstag auch zum Treffen des Kabinettsausschusses Corona. Auf einer digitalen Pressekonferenz spricht der Bundesgesundheitsminister am Nachmittag über seine Erwartungen an das Gespräch mit der Bundeskanzlerin und den Regierungschefs der Länder zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise. Dabei geht es auch um seine Vorstellungen für Hessen.