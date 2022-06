Ministerin: Bericht zur Evaluation des Promotionsrechts

Angela Dorn (Bündni 90/Die Grünen), Ministerin für Wissenschaft und Kunst. (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa)

Wiesbaden - Hessen hat 2016 als erstes Bundesland seinen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) ermöglicht, an forschungsstarken Fachrichtungen Promotionen zu vergeben - also Nachwuchswissenschaftlern dort die Möglichkeit zu geben, einen Doktortitel zu erwerben. Das Promotionsrecht für diese Hochschulen wurde von einer unabhängigen Kommission evaluiert. Das Ergebnis will Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) am Montag in einer Online-Pressekonferenz (14.00 Uhr) zusammen mit dem Vorsitzende der Kommission, Matthias Kleiner, und dem Vorsitzenden der HAW Hessen, Frank Dievernich, vorstellen.

© dpa-infocom, dpa:220612-99-638433/3