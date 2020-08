Ministerin Hubig zum Schulbeginn: „Müssen wachsam bleiben“

Zur Person

Dr. Stefanie Hubig wurde am 15. Dezember 1968 in Frankfurt geboren. In Regensburg studierte sie Rechtswissenschaften und legte 1995 das zweite juristische Staatsexamen ab. Seit 2016 ist die Juristin rheinland-pfälzische Ministerin für Bildung im Kabinett von Malu Dreyer. Seit Beginn des Jahres ist die Sozialdemokratin Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK).