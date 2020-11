Ministerin: Wald leidet unter Folgen des Klimawandels

Priska Hinz (Bündnis 90/Die Grünen) bei einer Veranstaltung. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - In weiten Teilen Hessens ist der Zustand des Waldes so schlecht wie nie zuvor. Das teilte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) am Freitag bei der Präsentation des Waldzustandsberichts in Wiesbaden mit. An vielen Orten im Land seien abgestorbene Baumbestände zu sehen, wo zuvor geschlossene Wälder waren. Die Kronenverlichtung, die ein wichtiger Indikator für den Gesundheitszustand der Bäume ist, habe in diesem Jahr noch einmal zugenommen. Auch die Absterberate und der Anteil starker Schäden würden die höchsten Werte seit Beginn der Zeitreihe aufweisen.

Der Wald sei ein Opfer des Klimawandels, erklärte die Grünen-Politikerin. Deshalb müsse alles dafür getan werden, diesen zu begrenzen und den Wald weiter zu stärken. Im vergangenen Jahr habe das Land bereits einen Zwölf-Punkte-Plan für den Wald der Zukunft auf den Weg gebracht. «Nun gehen wir noch einen Schritt weiter und werden mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket den Waldschutz noch weiter intensivieren.»

Da die Beseitigung von Waldschäden, Wiederbewaldung und Waldumbau viel Geld koste und die Corona-Pandemie zu einem Zusammenbruch der Auslandsnachfrage auf dem Holzmarkt geführt habe, verschärfe sich die prekäre Situation der Waldbesitzer weiter, sagte Hinz. Die Landesregierung werde deshalb aus dem Corona-Sondervermögen bis 2023 über 250 Millionen Euro für die Wälder zur Verfügung stellen. Beim Landesbetrieb Hessen-Forst werde es zudem mehr Personal geben: Bis 2025 sollen 220 Stellen mehr zur Verfügung stehen, als ursprünglich geplant waren.