Ministerium: Digitaler Impfnachweis Ende Juni in Impfzentren

Wiesbaden - Bis Ende Juni soll nach den Planungen der Landesregierung die Ausstellung eines digitalen Impfnachweises in allen 28 hessischen Impfzentren möglich sein. Dies teilte das Innenministerium am Donnerstag mit. Derzeit würden hierfür die technischen Voraussetzungen geschaffen.

Für künftige Zweitimpfungen gelte somit, dass Geimpfte ihren QR-Code mit ihren Impfdaten entweder innerhalb von 14 Tagen per Post erhalten oder, falls möglich, dieser direkt im Impfzentrum ausgegeben wird. Der Code kann mit dem Handy eingescannt werden. Der gelbe Impfpass behält seine Gültigkeit.

Die mehr als eine Millionen vollständig Geimpften der hessischen Impfzentren erhalten laut Innenministerium ihren digitalen Nachweis nachträglich per Post. Dies könne allerdings einige Zeit in Anspruch nehmen. Vollständig Geimpfte können sich ihren digitalen Impfnachweis seit dieser Woche aber auch schon in Apotheken abholen.

