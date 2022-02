Ministerium: Etwa acht Prozent des Pflegepersonals ungeimpft

Eine Pflegefachkraft legt in der ambulanten Pflege einen Kompressionsverband an. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden - In Hessen sind nach einer aktuelle Abfrage des Sozialministeriums bei 107 Trägern von Pflegeheimen, Kliniken und Behinderteneinrichtungen etwa acht Prozent der Beschäftigten in den mehr als 500 Einrichtungen im Land ungeimpft. Das entspreche einer Zahl von rund 1000 der befragten Beschäftigten, teilte das Ministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit. Bei der Abfrage seien Mitarbeitende, die keine Angaben machten, als ungeimpft gewertet worden.

Zu möglichen Problemen beim Versorgungsangebot durch eine einrichtungsbezogene Impfpflicht für Kliniken und Pflegeheime gab es noch keine konkrete Antwort des hessischen Sozialministeriums: Da beim Vollzug der Impfpflicht jeder Einzelfall zu prüfen sei, könne noch keine belastbare Aussage darüber getroffen werden, wie viele Personen bei einem Vollzug und dem Aussprechen eines Betretungsverbots tatsächlich nicht mehr zur Verfügung stehen werden.

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Kliniken und Pflegeheime wurde bereits beschlossen. Bei der konkreten Umsetzung gibt es zwischen Bund und Ländern noch Diskussionsbedarf.

