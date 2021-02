Ministerium: Positives Fazit zum Wechselunterrichtsbeginn

Ein leeres Klassenzimmer an einer Grundschule. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Die Rückkehr in den Unterricht für Schüler der Klassen eins bis sechs in Hessen hat nach einer ersten Einschätzung des Kultusministeriums gut geklappt. Der Corona-Öffnungsschritt mit dem Start des Wechselunterrichts am Montag sei für die Schulen mit einem großen organisatorischen Aufwand verbunden, teilte das Ministerium am Montag in Wiesbaden mit. «Die ersten Rückmeldungen stimmen uns aber positiv, dass die Schulen diesen gut meistern.» Für fundiertes Fazit sei es jedoch noch etwas zu früh.

Mit dem Start des Wechselunterrichts wird nach Angaben des Kultusministeriums rund 360 000 Schülern dieser Altersstufe wieder Unterricht in der Schule ermöglicht. Für eine Notbetreuung für mindestens einen Tag hätten sich in dieser Woche 76 000 Schüler angemeldet.

Durch das Modell des Wechselunterrichts werden die Schulklassen aufgeteilt: Eine Hälfte wird in der Schule unterrichtet, die andere Hälfte lernt zu Hause. Die Gruppen können tage- oder wochenweise tauschen. Welches Modell des Wechselunterrichts konkret praktiziert wird, entscheiden die Schulen in Eigenregie. Mit diesem Vorgehen können die Kontakte reduziert und Corona-Abstände besser eingehalten werden.

© dpa-infocom, dpa:210221-99-534325/5