Ministerpräsident Bouffier in Quarantäne

Auch der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier trägt Maske. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) wird die nächsten Tage in häuslicher Quarantäne verbringen, nachdem zwei Personen in der Staatskanzlei positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Eine dieser Personen arbeitet im direkten Umfeld des Ministerpräsidenten. "Ministerpräsident Bouffier selbst ist negativ getestet, und es geht ihm gut", erklärte Regierungssprecher Michael Bußer am Samstag. Bouffier werde die Amtsgeschäfte in der Quarantäne weiterführen.

Die für heute vorgesehene Regierungserklärung des Ministerpräsidenten in der Sondersitzung des Hessischen Landtags wird vom stellvertretenden Ministerpräsidenten Tarek Al-Wazir vorgetragen. Regierungssprecher Michael Bußer ist ebenfalls in Quarantäne, aber gleichfalls negativ getestet, und führt die Amtsgeschäfte weiter.