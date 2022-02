Ministerpräsident informiert nach Bund-Länder-Beratungen

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will nach den Bund-Länder-Beratungen zu den neuen Maßnahmen in der Corona-Pandemie am heutigen Mittwoch die Auswirkungen der Absprachen für Hessen erläutern. Bund und Länder erwägen nach einem vorab bekanntgewordenen Vorschlag in einem Drei-Stufen-Plan weitgehende Lockerung für die Bürger.

Die hessische Landesregierung hatte erst vor wenigen Tagen die 2G-Regel für den gesamten Einzelhandel im Land aufgehoben und wieder eine begrenzte Rückkehr von Zuschauern bei Sport- und Kulturveranstaltungen zugelassen. 2G bedeutet, dass nur Geimpfte oder Genesene Zutritt haben. Die derzeit geltende hessische Corona-Verordnung hat eine Laufzeit bis zum 6. März.

© dpa-infocom, dpa:220215-99-142524/2