Ministerpräsident Rhein empfängt hessische Majestäten

Königsteiner Burgfräulein Angelika I. mit ihren Hofdamen Nathalie und Julia und den Junkern Daniel und August. (foto: Johannes Lay)

WIESBADEN - Hessen hat viele Majestäten: Im Laufe eines Jahres werden allein zahlreiche Weinköniginnen samt Prinzessinnen gekrönt. Aber es gibt auch Spargelköniginnen, im Kreis Bergstraße eine Blütenkönigin, ebenfalls im Kreis Bergstraße sogar eine Gurkenkönigin und in Bad Vilbel eine Quellenkönigin.

Geschenke aus den Regionen

Rund 120 dieser „Hoheiten“, darunter auch einige wenige „Könige“ und andere männliche Repräsentanten, kamen am Samstagvormittag ins Biebricher Schloss, wo sie von Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und seiner Ehefrau Tanja Raab-Rhein empfangen wurden.

Es war dem hessischen Regierungschef anzusehen, wie wohl er sich im Kreis der zahlreichen Repräsentantinnen und Botschafterinnen seines Bundeslandes fühlte. Der Glanz und der Charme der Hoheiten waren mit Sicherheit auch eine wohltuende Abwechslung vom Alltag im Landtag und in der Staatskanzlei.

Allein knapp zwei Stunden nahm das Defilee in Anspruch. Jede einzelne Repräsentantin, jeder einzelne Repräsentant wurde dem Ministerpräsidenten und seiner Frau mit Namen und Funktion angekündigt. Es folgte ein kurzer Plausch. Dann waren die Fotos angesagt. Nicht wenige Teilnehmer hatten aus ihren Gebieten Geschenke mitgebracht. Meist waren es Spezialitäten, beispielsweise Obst, Gurken, Honig, Lavendel und vieles andere mehr. Auch einige Blumensträuße waren dabei.

Vielfalt unter den Repräsentanten

Und natürlich viele Flaschen: mit Wein, mit Apfelwein, mit Bier, mit Likör. Der Geschenketisch füllte sich schnell. Und im Hintergrund schauten ganz gespannt und stolz die Begleitpersonen zu, darunter Eltern und Ehemänner, die selbstverständlich zahlreiche Erinnerungsfotos von diesem besonderen Ereignis machten.

In dem illustren Kreis fehlte allerdings eine für die Landeshauptstadt nicht unwichtige Würdenträgerin: Annkathrin Dötsch, die neue Wiesbadener Weinkönigin, war nicht dabei. Eine Nachfrage in ihrem Elternhaus in Kostheim klärte die Abwesenheit: Annkathrin Dötsch war selbstverständlich eingeladen gewesen, hatte aber zu diesem Zeitpunkt ihren Urlaub bereits für Mitte Oktober geplant und musste daher schweren Herzens absagen.

Stark vertreten war der Rheingau-Taunus-Kreis, der bekannt ist für seine Weinbaukommunen, die alle Weinköniginnen und entsprechend auch Prinzessinnen haben. Aus dem Hochtaunuskreis kamen ebenfalls zahlreiche „Königinnen“, die so unterschiedliche Erzeugnisse wie Milch, Lavendel und Äpfel repräsentieren.

Groß-Gerau indirekt vertreten

Der von Hoheiten und Repräsentantinnen nicht unbedingt reich gesegnete Kreis Groß-Gerau war am Samstag zumindest indirekt vertreten: Denn mit Pia Pfeifer trägt eine Gustavsburgerin die Krone der Kostheimer Weinprinzessin 2022/2023. „Selbstverständlich bin ich der Einladung des Ministerpräsidenten gerne gefolgt“, zeigte sich die 20-Jährige auch beeindruckt von der Vielfalt ihrer Kolleginnen.

Ein bisschen aufgeregt war Weinprinzessin Pia dann schon, als sie an der Reihe war. Doch zwei Minuten später war die Anspannung wie weggeblasen. „Das kurze Gespräch mit dem Herrn Ministerpräsidenten und seiner Ehefrau war sehr angenehm.“ Und dieses kurze Gespräch hatte auch zur Folge, dass Boris Rhein jetzt weiß, wofür die drei Buchstaben AKK stehen: nämlich für Kostheim, Kastel und Amöneburg, was ihm bis dato nicht geläufig war.

Bei diesem Empfang zollte Ministerpräsident Rhein selbstverständlich den so unterschiedlichen Majestäten beider Geschlechter seine ausdrückliche Anerkennung. Dass sie in ihrer Freizeit ihre Regionen und damit auch die Erzeugnisse repräsentieren, sei nicht hoch genug wertzuschätzen.