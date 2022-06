Ministerpräsident: „Wir sind da mit Wumms und mit Energie“

Boris Rhein (CDU), Ministerpräsident von Hessen. (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

Wiesbaden - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat Kritik der Opposition über mangelnden Gestaltungswillen der Landesregierung zurückgewiesen. „Wir sind da mit Wumms und mit Energie“, sagte Rhein am Mittwoch in Wiesbaden in seiner ersten Rede im Landtag nach der Wahl zum neuen Regierungschef. „Wir haben noch viele gute Ideen. Wir haben noch unglaublich viel vor.“ Die schwarz-grüne Koalition habe Schwung und Dynamik, um Hessen in die Zukunft zu bringen.

Als thematische Schwerpunkte nannte Rhein die Familien, den Klimaschutz sowie eine starke Sicherheit. Er werde sich für eine gute Bildung, die Wirtschaft und Arbeitsplätze sowie die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im Land einsetzen. Hessen müssen auch bei Krisen widerstandsfähig sein. Details zu seinen politischen Zielen will der Ministerpräsident am 7. Juni in seiner ersten Regierungserklärung im hessischen Landtag präsentieren.

