Mit Aufruf an Organisationen Impfbereitschaft erhöhen

Wiesbaden - Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will die Impfbereitschaft in der Bevölkerung ankurbeln. «Wenn wir wieder ohne Einschränkungen leben möchten, setzt das eine hohe Impfquote voraus», sagte er in einem Interview der «Frankfurter Neuen Presse» (Freitag). «Deshalb werde ich eine Initiative starten, um Betriebe, Organisationen, Ausländerbeiräte, Kirchen und andere dazu aufzurufen, an ihre Leute zu appellieren, sich impfen zu lassen.» Nach Auskunft des Regierungssprechers sollen die Organisationen und Verbände dafür zeitnah angeschrieben werden.

