Modellprojekt für bessere Notfallversorgung ab Herbst

Frankfurt/Main - Um die Notaufnahmen der Krankenhäuser zu entlasten, beginnt ab Herbst ein Modellprojekt zur besseren Verteilung von Patienten in drei hessischen Landkreisen. Dabei sollen Krankenhäuser, Rettungsdienste und Arztpraxen zusammenarbeiten, wie die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Hessen und die Hessische Krankenhausgesellschaft am Freitag in Frankfurt mitteilten. Damit soll das Problem gelöst werden, dass auch Patienten mit weniger schweren Erkrankungen in Notaufnahmen von Kliniken kommen, so dass dort weniger Zeit und Personal für die wirklichen Notfälle zur Verfügung steht.

Die Reform der ambulanten Notfallversorgung sei auch abseits der Corona-Pandemie eines der zentralen Strukturthemen im deutschen Gesundheitswesen, erklärten die beiden Verbände. Das Modellprojekt soll in den Landkreisen Main-Taunus, Main-Kinzig und Gießen beginnen. Dabei helfen soll auch die Digitalisierung: Patientendaten sollen so rasch weitergeleitet werden können. Zudem können beteiligte Praxen online freie Ressourcen melden, so dass Krankenwagen diese direkt ansteuern können. Sozialminister Kai Klose (Grüne) erklärte, Hessen sei damit bundesweiter Vorreiter.