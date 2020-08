Modellprojekt für bessere Notfallversorgung wird vorgestellt

Ein Krankenpfleger geht durch eine Glastür mit der Aufschrift «Notaufnahme». Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild)

Frankfurt/Main - Die Notaufnahmen der Krankenhäuser sind überlastet - über diese Diagnose herrscht Einigkeit. Aber was ist die Therapie? Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Hessen und die Hessische Krankenhausgesellschaft stellen heute in Frankfurt ein Modellprojekt vor. Den beiden Verbänden zufolge ist es deutschlandweit einzigartig. Das Projekt soll in Kürze starten - zunächst in den Landkreisen Main-Taunus, Main-Kinzig und Gießen.

Von dem sperrigen Titel «Sektorenübergreifende ambulante Notfallversorgung (SaN)» muss man sich nicht abschrecken lassen: Gemeint ist, dass Krankenhaus und Arztpraxen - zwei Sektoren des Gesundheitswesens - zusammenarbeiten. Was naheliegend klingt, ist nicht immer der Fall - und in den Notfallambulanzen ein Grund für die Probleme. Denn am Abend und an den Wochenenden gehen viele Patienten mit Beschwerden in Kliniken, die eigentlich nur zum Arzt müssen.

«Das SaN-Projekt verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz der Notfallversorgung, unter Einbeziehung ambulanter, stationärer und rettungsdienstlicher Strukturen und Systeme», erklären Kassenärztliche Vereinigung und Krankenhausgesellschaft, die das Projekt passenderweise gemeinsam präsentieren. Ziel sei «eine optimale und ressourcengerechte Patientenführung», heißt es in der Einladung. Auf Deutsch: Jeder kommt dahin, wo er am besten und schnellsten behandelt wird, das spart allen Beteiligten Stress.