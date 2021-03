Mordverdacht: Kroate am Frankfurter Flughafen festgenommen

Ein Mann trägt Handschellen. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main - Die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt hat einen Kroaten unter Mordverdacht festgenommen. Der 65-Jährige sei am Donnerstagmorgen aus Belgrad angekommen, berichteten die Beamten am Freitag. Er sei vorläufig festgenommen worden. «Dem Mann wird vierfacher gemeinschaftlicher Mord während des jugoslawischen Bürgerkriegs vorgeworfen», berichtete die Bundespolizei. Die kroatischen Behörden hätten den Mann mittels europäischem Haftbefehl zur Auslieferung gesucht.

Ein Haftrichter habe am Donnerstagabend eine sogenannte Festhalteverordnung über internationale Rechtshilfe erlassen, sagte eine Sprecherin des Amtsgerichts Frankfurt. Über das Auslieferungsverfahren entscheide in den nächsten Wochen das Oberlandesgericht Frankfurt.

© dpa-infocom, dpa:210305-99-703326/3