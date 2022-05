Motorradfahrer stirbt bei Kollision mit Auto

Jetzt teilen:

Waldeck-Frankenberg - Bei einer Kollision mit einem Auto ist ein 36 Jahre alter Motorradfahrer am Samstagabend auf einer Landstraße im Kreis Waldeck-Frankenberg tödlich verunglückt. Aus bislang unbekannter Ursache rutschte der 36-Jährige mit seiner Maschine in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und prallte dort mit dem Auto einer 61-Jährigen und ihren drei Beifahrern zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb noch am Unfallort. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock. Der Mann war mit einer Gruppe anderer Motorradfahrer unterwegs.

