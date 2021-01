Mutmaßlich illegales Rennen: Unbekannte lassen Auto zurück

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild)

Maintal - Unbekannte haben sich in Maintal (Main-Kinzig-Kreis) ein mutmaßlich illegales Autorennen geliefert, einen Unfall gebaut und sind anschließend geflüchtet. Eines der Autos ließen die Fahrer in der Nacht zu Sonntag an der Unfallstelle zurück, wie die Polizei mitteilte. Demnach waren die vier «hochmotorisierten» Autos in Maintal unterwegs, als eines der Fahrzeuge aus bisher ungeklärter Ursache mehrfach gegen die Schutzplanken fuhr. Nach rund 300 Metern sei das Auto schräg zur Fahrbahn zum Stehen gekommen.

Da der Sportwagen nicht mehr fahrbereit war, ließen die Unbekannten ihn laut Polizei an der Unfallstelle zurück und flüchteten. Den Schaden an dem Auto schätzt die Polizei laut Mitteilung auf rund 60 000 Euro. Zudem sei ein unbeteiligter Autofahrer durch das Trümmerfeld des Unfalls gefahren und habe dabei sein Fahrzeug beschädigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sei ein Gutachter eingeschaltet worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.