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Montag, 29.06.2020 - 00:00
3 min

Mutter und Sohn ertrinken im Rhein bei Trebur (Kreis Groß-Gerau)

Der Ausflug einer Familie aus Raunheim an den Rhein bei Trebur endet tragisch und sorgt für einen Großeinsatz der Rettungskräfte. Jetzt ermittelt die Polizei.

Von Detlef Volk und Janka Holitzka
An dieser Stelle in Trebur gingen ein Fünfjähriger und seine Mutter in den Rhein. Foto: Keutz-TV News

An dieser Stelle in Trebur gingen ein Fünfjähriger und seine Mutter in den Rhein. (Foto: Keutz-TV News)

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