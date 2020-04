Nach Attacke: Frankfurter Polizei zieht positives Fazit

Zwei Polizisten gehen Streife in Frankfurt/Main. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild)

Frankfurt/Main - Die Frankfurter Polizei hat drei Tage nach den Attacken auf Polizisten ein positives Fazit wegen der derzeit geltenden Beschränkungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie gezogen. «Wir sind grundsätzlich sehr zufrieden», sagte eine Sprecherin am Ostermontag und nahm «ein paar Vorfälle» ausdrücklich aus dieser Bilanz aus. Gemeint war unter anderem eine Kontrolle vom Freitagabend, als zunächst ein großer Stein auf ein Polizeiauto geworfen wurde und später eine zweite Streife von 20 Menschen attackiert worden war.

«Die Männer waren zum Teil mit Steinen, Dachlatten und Eisenstangen bewaffnet und bewegten sich drohend auf die Beamten zu», hatte es in der Mitteilung dazu geheißen. Am Karsamstag sowie am Ostersonntag lief es nach Polizei-Angaben deutlich besser, ein gesammeltes Fazit mit Zahlen soll am Dienstag veröffentlicht werden. Auch in der Landeshauptstadt Wiesbaden fiel die Bilanz positiv aus. «Wir hatten keine größeren Verstöße, es wurde sich weitgehend an die Kontaktbeschränkungen gehalten», sagte ein Sprecher.