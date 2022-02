Nach Tod von Amtsinhaberin: Landratswahl im Mai

Jetzt teilen:

Marburg - Nach dem Tod der Landrätin des Kreises Marburg-Biedenkopf, Kirsten Fründt, wird ihre Nachfolge bei einer Wahl im Mai bestimmt. Das habe der Kreistag in einer Sondersitzung beschlossen, teilte die Kreisverwaltung am Freitag in Marburg mit. Der Nachfolger oder die Nachfolgerin der SPD-Politikerin wird demnach am 15. Mai gewählt, eine mögliche Stichwahl findet am 29. Mai statt. Die Neuwahl müsse laut den gesetzlichen Vorgaben spätestens vier Monate nach dem Tod der bisherigen amtierenden Kreisspitze erfolgen, hieß es weiter.

Fründt war im Januar im Alter von 54 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Die Amtsgeschäfte führt vorerst der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (CDU) weiter.

