Nachfrage nach Wohnungsbauförderung des Landes wächst

Eine Baugerüst an einem Wohnhaus. (© Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden (dpa/lhe) - - In Hessen wächst die Nachfrage nach Zuschüssen und Darlehen des Landes für den Wohnungsbau. Laut dem Wirtschaftsministerium gingen im laufenden Jahr fast ein Viertel mehr Anmeldungen ein als in 2021. So seien bis November insgesamt 3372 Wohneinheiten für die unterschiedlichen Programme der sozialen Mietwohnraumförderung angemeldet worden, sagte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne). Im vergangenen Jahr seien es insgesamt 2722 gewesen. Die Summe der Zuschüsse und Darlehen für das laufende Jahr liegt bei 315 Millionen Euro. Nachmeldungen seien möglich.

Man wolle, dass jede Hessin und jeder Hesse eine angemessene Wohnung zu einem bezahlbaren Preis finde, sagte Al-Wazir. Kein Projekt werde wegen fehlender Förderung scheitern. Für den Zeitraum von 2019 bis 2024 standen in Hessen ursprünglich 2,2 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung. Diese Rekordsumme sei durch die Förderung des Bundes nun auf 2,7 Milliarden gestiegen.